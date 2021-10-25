Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

В результате взрыва газа в Набережных Челнах пострадали четыре человека.

Среди них двое детей: 11-летний мальчик и его 17-летний брат. Их достали из-под завалов и госпитализировали.

По данным экстренных служб, в доме разрушено восемь квартир на четвертом и пятом этажах.

В настоящее время на месте происшествия работают 90 человек и 35 единиц техники. Спасателям помогают кинологи с собаками.

Житель соседнего дома, ставший очевидцем взрыва, рассказал Telegram-каналу Readovka о том, что месяц назад в доме, где взорвался газ, проводили техобслуживание газовой системы. В частности, по его словам, проводилась замена устаревших коммуникаций. Это и могло стать причиной аварии, полагает он.

По информации Telegram-канала Shot, под завалами дома могли остаться два человека: 70-летний Владимир Р., в квартире которого, предположительно, произошел взрыв, и женщина, которая просит о помощи из квартиры на четвертом этаже.

Позднее пенсионера достали из-под завалов живым. Но он ничего не смог объяснить, поскольку страдает алкоголизмом и состоит на учете в наркодиспансере. Также удалось спасти ребенка, чей плач услышали спасатели, пишет паблик.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана, спасенный из-под завалов мужчина 1951 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии.



Появилась версия, что у пенсионера отключили газ, и он самовольно подключился к газовой трубе. По всей видимости, из-за этого и произошла утечка, пишет «112».



Также стало известно, что из-под завалов спасли девушку 1999 года рождения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что было эвакуировано 32 человека, большинство из которых покинули дом самостоятельно.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.