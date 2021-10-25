Певица Наталия Орейро и ее сын стали гражданами России
- 25 октября 2021, 18:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российское гражданство вместе с 9-летним сыном.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В августе прошлого года Орейро рассказала, что не планирует жить в России, а гражданство РФ рассматривает как способ поблагодарить россиян за любовь.
Она отметила, что живет в Аргентине, и ее сын ходит там в школу.
Певица призналась, что с самого первого приезда в Россию, где она уже побывала более 10 раз, она почувствовала эмоциональную близость с россиянами. Орейро даже считает, что «должна была родиться русской».
Напомним, о российском паспорте она попросила президента Путина в марте 2019 года.
Ранее гражданство РФ получили французский актер Жерар Депардье и американский актер Стивен Сигал.
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