В посольстве США объяснили, где россиянам подавать заявление на визу

Подать заявление на неиммиграционную американскую визу россияне могут в любой стране, заявил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.

Он уточнил, что такая информация размещена на сайте дипмиссии.

«Граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», — сказал Ребхольц в интервью «РИА Новости».

Так он прокомментировал решение Госдепа включить Россию в категорию Homeless Nationalities ( «Бездомные национальности»), к которой относятся государства, где нет возможности обратиться за американской визой либо из-за отсутствия консульств США, либо по политическим мотивам.

Помимо России, в этот список входят еще 9 стран, включая Кубу, Сомали, Венесуэлу, Сирию, Иран, Эритрею, Ливию, Южный Судан и Йемен. Их гражданам следует обращаться за визами в американские дипмиссии в соседних государствах. Россию приписал к Польше — подать документы на визу можно в Варшаве.

Комментируя создавшуюся ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в «настоящий ад» и «издевательство на грани садизма».

Напомним, американское посольство в Москве прекратило выдачу виз для недипломатических поездок с 12 мая, а консульские услуги пока могут получить только граждане США по ограниченному числу неотложных случаев.

Ранее Госдепартамент США принял решение «оптимизировать работу» американских диппредставительств в России, закрыв последние два генконсульства в РФ — во Владивостоке и Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в России остается посольство в Москве.

Посол США в РФ Джон Салливан предупредил, что, несмотря на все усилия обеих государств, американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа этого года. Он объяснил это тем, что США остаются в списке недружественных России стран, введенном указом президента РФ Владимира Путина. Тем самым Соединенные Штаты потеряли возможность нанимать в дипломатические представительства россиян или граждан третьих стран.