При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

В районе подмосковной деревни Ватулино под Рузой разбился высокоплан «Аэропракт A-22».

В результате авиакатастрофы погибли находившиеся на борту пилот Юрий Самохвалов и пассажирка.

Как уточнили ТАСС в МЧС, падение летательного аппарата произошло на территории аэроклуба «Аэроклассика». После крушения борт загорелся. В ликвидации последствий катастрофы задействовано 34 человека и 12 единиц техники.

Разрушений на земле нет.

Специалисты назвали причиной крушения легкомоторного самолета сильный боковой ветер. По предварительным данным, пилот не справился с управлением.

По информации SHOT, летательный аппарат, который перевернуло в воздухе, почти вертикально воткнулся в землю, а падение произошло с высоты 70 — 80 метров.

Предположительно, вместе с пилотом погибла его жена. Она впервые решила полетать с мужем на самолете, сообщает Readovka. При этом катастрофа произошла на глазах у их внуков, которых Самохвалов прокатил на самолете до случившейся трагедии.