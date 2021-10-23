Учителя рассказали о повальной безграмотности российских школьников

Российские школьники настолько безграмотны и не умеют формулировать свои мысли, что очень скоро родители не смогут понимать, что пишут их дети, утверждает заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

По его словам, грамотность учеников действительно упала, и такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд.

Он отметил, что коронавирус обострил, выявил и обнаружил эту проблему.

«Русский язык искажается, трансформируется в субъязык, квазиязык. Дети пишут с маленькой буквы, ушла пунктуация, сокращаются слова и изобретаются новые», — рассказал Снегуров в беседе с URA.RU.

Учитель объяснил, что это происходит из-за влияния символов, кодов и виртуального интеллекта. «Это запрос на динамичность, сжатость и клиповость, но это опасно, мы должны сохранить язык, иначе скоро мы не сможем понимать детей и прочитать их тексты», — считает педагог.

Урок в школе © Сергей Савостьянов/ТАСС

Снегуров рекомендовал школьникам вести дневник или записи нынешней обстановки, в том числе касающейся коронавируса. По его мнению, это нужно для развития личности.

В свою очередь руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент РАН Сергей Комков обратил внимание, что грамотность среди школьников ухудшилась из-за сокращения уроков литературы в старших классах. По его словам, русский язык заканчивается в основной школе, и потом им практически не занимаются, вспоминают его только при подготовке к ЕГЭ. «Весь формат общения в школе перешел в сленговую форму, а на дистанте она вообще превалировала», — подчеркнул Комков в интервью изданию.

Ранее «Ридус» пытался разобраться, правы ли ученые, утверждающие, что в эпоху автоматизации и технического прогресса люди стремительно теряют интеллект, их умственные способности снижаются, уровень образования падает, а некоторые уже не в состоянии усвоить школьную программу.