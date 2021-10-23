Эрдоган намерен выслать послов 10 стран, требующих освободить Османа Кавалу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, ратующих за освобождение правозащитника Османа Кавалы.

Ранее с таким призывом выступили посольства США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Новой Зеландии.

После этого МИД Турции напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — цитирует Эрдогана ФАН.

Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основавший культурный фонд Anadolu Kultur AS, который выступает за мирное решение курдского вопроса, а также за примирение между турецким и армянским населением.

В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу, обвинявшегося в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Но в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На этот раз правозащитника обвинили в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Как писал ранее «Ридус», Эрдоган призвал мир прислушаться к запросам на реформы международных отношений. По словам турецкого лидера, судьбу человечества не должны решать пять стран — победителей во Второй мировой войне, которые сформировали Совет безопасности ООН на правах постоянных членов. В списке этих стран — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Президент Турции заявил, что мир «больше пяти».