Режиссера «Ералаша» арестовали по подозрению в педофилии

Одного из режиссеров киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого арестовали по подозрению в педофилии и распространении детского порно.

У него дома провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми. По данному факту начата проверка.

Как сообщает «РЕН ТВ», Белостоцкий неожиданно исчез из поля зрения год назад. В соцсетях стали распространяться сообщения о его тяжелой болезни.

При этом его знакомые наотрез отказывались говорить о недуге режиссера и призывали поклонников «даже не пытаться с ним связаться».

Недавно же выяснилось, что, по данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич 1973 года рождения был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии. В отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях.

Илья Белостоцкий © vk.com

По информации телеканала, расследование находится на завершающей стадии. Получается, что в течение года близкие режиссера скрывали истинную причину его исчезновения.

Белостоцкому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Действующее законодательство предусматривает максимальное наказание для педофилов на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Однако ответственность по этой статье наступает, только если жертва была младше 14 лет.

По словам авторов инициативы, сейчас наказание за сексуальное насилие в отношении подростков старше 14 лет недостаточно строгое. Предложение ужесточить наказание было поддержано в большинстве думских фракций.