Иммунолог перечислил отличительные особенности нового штамма коронавируса

Пока еще точно неизвестно, обладает ли новый штамм коронавируса AY.4.2 большей контагиозностью, но, скорее всего, обладает, считает врач-иммунолог Николай Крючков.

Он объяснил, что этот штамм лучше адаптирован к иммунитету, в первую очередь, поствакцинному, потому что он распространяется, прежде всего, в тех странах, где много вакцинированных людей.

По его словам, появление такого штамма прогнозировалось и ранее.

Крючков сообщил, что разница в скорости распространения между штаммом «дельта» и новой разновидностью не критична, она составляет примерно 10−15%. Он напомнил, что когда появился штамм «альфа», то его контагиозность была на 50−70% выше уханьского варианта, а штамм «дельта» распространялся быстрее еще на 70−80%.

«Таким образом, по сравнению с уханьским вариантом коронавируса «дельта» быстрее распространяется в 2,5 раза, примерно на 150%", — уточнил иммунолог в беседе с газетой «Известия».

Исследования © MTI/EPA/COSTFOTO/SZU JANG

Он предположил, что в России, скорее всего, случаи заболевания этим штаммом есть, но о масштабах его распространения станет известно, по всей вероятности, месяца через три.

Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России возможно широкое распространение этого штамма. По его словам, в стране уже выявлено несколько случаев заражения разновидностью коронавируса AY.4.2.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, скорее всего, имеет несколько преимуществ перед другими версиями инфекции. Специалист подчеркнул, что существующие вакцины остаются эффективными и для этого штамма.