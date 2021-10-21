Иммунолог перечислил отличительные особенности нового штамма коронавируса
- 21 октября 2021, 18:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пока еще точно неизвестно, обладает ли новый штамм коронавируса AY.4.2 большей контагиозностью, но, скорее всего, обладает, считает врач-иммунолог Николай Крючков.
Он объяснил, что этот штамм лучше адаптирован к иммунитету, в первую очередь, поствакцинному, потому что он распространяется, прежде всего, в тех странах, где много вакцинированных людей.
По его словам, появление такого штамма прогнозировалось и ранее.
Крючков сообщил, что разница в скорости распространения между штаммом «дельта» и новой разновидностью не критична, она составляет примерно 10−15%. Он напомнил, что когда появился штамм «альфа», то его контагиозность была на 50−70% выше уханьского варианта, а штамм «дельта» распространялся быстрее еще на 70−80%.
«Таким образом, по сравнению с уханьским вариантом коронавируса «дельта» быстрее распространяется в 2,5 раза, примерно на 150%", — уточнил иммунолог в беседе с газетой «Известия».
Он предположил, что в России, скорее всего, случаи заболевания этим штаммом есть, но о масштабах его распространения станет известно, по всей вероятности, месяца через три.
Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России возможно широкое распространение этого штамма. По его словам, в стране уже выявлено несколько случаев заражения разновидностью коронавируса AY.4.2.
Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, скорее всего, имеет несколько преимуществ перед другими версиями инфекции. Специалист подчеркнул, что существующие вакцины остаются эффективными и для этого штамма.
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