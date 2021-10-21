Мясников объяснил, почему нерабочие дни не помогут в борьбе с COVID-19

Введение нерабочих дней в России не поможет остановить пандемию коронавируса, считает врач, телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в Европе локдауны продолжались полтора года, однако ситуацию они не изменили.

Мясников признался, что не ждет ничего позитивного от таких мер, поскольку все это уже много раз было проверено на примере других стран.

«В Европе полтора года маски не снимали, локдауны не проходили, в Мельбурне локдаун был 200 дней подряд, и чего? Почему это там ничего не меняет, а у нас изменит? У нас один путь — вакцинация, другого нет. Остальное — имитация деятельности», — объяснил врач в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что россияне заслужили введенные меры, потому что отказываются вакцинироваться. «Нужно было либо летом вакцинироваться 80%, либо уже не чирикать», — пояснил он.

Нерабочие дни в Москве. © Александр Родионов / Ridus.ru

Ранее дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно были объявлены в России нерабочими с сохранением заработной платы. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице досрочно начинаются нерабочие дни в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. В это время в Москве будут работать только аптеки и продуктовые магазины. Работа всех предприятий сферы услуг, общепита, спорта, развлечений и отдыха будет приостановлена. Исключений не будет даже для обладателей QR-кодов.