В Донецке снимут фильм о «белом гетеросексуальном Джеймсе Бонде»

В Донецке снимают фильм о русском Джеймсе Бонде. Как рассказал «Ридусу» автор идеи Олег Грабовский, основой для сценария послужила книга Яна Флеминга «Казино „Рояль“».

«Изначально мы не планировали снимать полный метр. Просто в голову пришла сцена… За ночь она выросла в большой сценарий», — заявил Грабовский.

По сюжету фильма русский Джеймс Бонд прибывает в Одессу, чтобы разыскать человека, который отвечает за финансирование украинских неонацистов и радикальной исламской группировки.

«Главный злодей — российский оппозиционер чемпион мира по шахматам Игорь Капаров. Он устраивает подпольные покерные турниры, победители в которых определены заранее. Наш агент оказывается непредвиденным серьезным препятствием на его пути к деньгам. Не буду скрывать, что прототипом этого оппозиционера служит Гарри Каспаров. Джеймсу Бонду должен противостоять человек неординарный. Это шахматный гроссмейстер, который почему-то играет в покер, при этом он русский, а еще он не самый приятный и уравновешенный тип. Поэтому выбор пал на Каспарова», — отметил Олег.

В образе Бонда, по словам Грабовского, предстанет «белый гетеросексуальный донецкий парень».

«На Западе уже поговаривают, что следующий Бонд должен быть чернокожим гомосексуалистом. Но Джеймс Бонд — это английский денди, убежденный гетеросексуал, любимец женщин. Конечно, Бонд для нас шпион вражеский, однако он пропагандирует нормальные ценности», — подчеркнул кинематографист.

Сейчас съемки ведутся исключительно на личные сбережения Грабовского и его единомышленников.

«Три съемочных дня позади. Также снят клип на кавер композиции You Know My Name из фильма „Казино „Рояль“. Позже, я думаю, нам понадобятся еще деньги. Тогда мы активно займемся сбором добровольных пожертвований», — заключил режиссер.

Премьера картины ожидается в 2023 году.