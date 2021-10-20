«Время ответить всерьез»: РКН хочет взыскать с Google оборотный штраф

Корпорации Google грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России за систематическое неудаление запрещенного контента. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, в августе 2021 года корпорация оплатила штраф в 3,5 миллиона рублей за нефильтрацию поисковой выдачи. Одиннадцать штрафов за неудаление «запрещенки» на общую сумму 26 миллионов рублей оставались тогда неуплаченными, как и штраф за отказ локализовать в РФ персональные данные россиян (три миллиона рублей). 28 сентября Google обжаловал штрафы за неудаление запрещенного контента на шесть миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении платформы Facebook. Компанию обвиняют в повторном нарушении порядка ограничения доступа к материалам, содержащим детскую порнографию, пропаганду наркотиков и экстремизма. Такое правонарушение, согласно российскому законодательству, предполагает наказание в виде оборотного штрафа (от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании). Эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 миллиардов рублей.



«У России нет цели выгнать зарубежные онлайн-платформы со своего рынка, однако нарушения российского законодательства нужно жестко и своевременно пресекать, чем, собственно, занимается сейчас Роскомнадзор», — прокомментировал ситуацию член Общественной палаты РФ первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Государство обязано требовать от IT-гигантов уважения цифровых прав россиян. Поэтому я считаю действия Роскомнадзора в контексте привлечения Facebook и Google к ответственности справедливыми и закономерными. Эти технологические корпорации неоднократно нарушали законы России и не удаляли материалы, содержащие деструктивный контент. Лояльные штрафы за первичное нарушение нашего цифрового законодательства они проигнорировали. Теперь пришло время ответить всерьез», — добавил эксперт.