Путин анонсировал масштабную модернизацию транспортной отрасли

Россия нуждается в масштабной модернизации транспортной отрасли. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного транспортной стратегии России до 2030 года.

В частности, Путин призвал развивать в РФ малую авиацию. По мнению главы государства, необходимо расширить сеть маршрутов внутри регионов, реконструировать аэропорты и обновить парк воздушных судов. Кроме того, Путин указал на необходимость сделать авиаперелеты более дешевыми.

«Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом», — заявил Владимир Путин.



Еще президент обратил внимание на плохую организацию работы морских грузовых портов. Путин отметил, что за последние 15 лет портовые мощности выросли в три раза — до 1,2 миллиардов тонн. Однако из 67 портов только шесть работают на полную мощность, остальные «недогружены».

Основным фактором, сдерживающим повышение конкурентоспособности наших портов, является отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий, — сказал глава государства.

Путин привел показатели морского порта Гданьска, где «только перевозка с судна на судно увеличилась за 10 лет в 12 раз».

«Пусть они нам спасибо скажут за нашу нерасторопность и ненадлежащую организацию работы», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что ранее в России уже принималось решение о развитии эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий, но оно «не было доведено до конца».

В ближайшие 15 лет власти потратят на развитие транспорта более 60 триллионов рублей. Ожидается, что совокупный эффект от этих вложений составит порядка 160 триллионов рублей к 2050 году, сообщил Владимир Путин.

Но мы добьемся этого результата только в том случае, если будем работать ритмично, слаженно, дисциплинированно и с полной ответственностью за то дело, которое нам поручено страной, — заключил президент.

Он добавил, что транспортная стратегия России предполагает «повышение пространственной связанности и территориальной доступности, улучшение мобильности населения, увеличение объема и скорости транзита грузов, развитие мультимодальных логистических решений, а также цифровую и низкоуглеродную трансформацию всей отрасли», передает ТАСС.