Эксперты: России нужно усилить защиту своего киберпространства

В МИД России рассказали о кибератаках во время выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Атаки велись с территории США, Украины, Германии.

По словам заместителя главы ведомства Олега Сыромолотова, эти атаки были направлены на «дискредитацию российской электоральной системы».

Эксперт НОМ политолог Алексей Громский считает, что Россия обязана принять дополнительные меры защиты своего киберпространства от внешних посягательств.

«Давно не секрет, что подобные акции, в особенности с территории Украины и Германии, планируются в специализированных подразделениях НАТО и рассматриваются как форма современных боевых действий. Необходимо также понимать, что это только учения. Полноценные кибервойска руководство блока НАТО планирует запустить в 2023 году», — утверждает Громский.

«Должна быть возможность выявления подобных атак еще на стадии подготовки. Если вмешательство уже началось — пресекать контрмерами, проведением контропераций. При выявлении таких попыток их стоит публично разоблачать, чтобы всему миру было видно, чем занимаются так называемые демократические государства», — добавил профессор МГУ Андрей Манойло.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может ввести санкции против государств, с территории которых совершались кибератаки.

«Известно, понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов в эти страны с представлением, пусть они разбираются», — отметила Матвиенко.

