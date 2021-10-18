«Понаехали»: в Сеть попала запись, на которой глава СК отчитал подчиненного

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в достаточно жесткой форме отчитал на совещании своего подчиненного из Всеволжского СК Владислава Мегрелова.

Напомним, после этого 26-летнему следователю вызвали скорую помощь.

На аудиозаписи, попавшей к журналистам 47news, Бастрыкин обвиняет Мегрелова в безразличии и напоминает ему о войне, лихих девяностых и блокаде Ленинграда. Глава СК также прокомментировал внешность и происхождение подчиненного.

«Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали, — говорит Бастрыкин. — Чё не поехал обратно на Кубанщину? Ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности. Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно».

Как писал ранее «Ридус», поводом для такого нагоняя послужила жалоба пенсионерки из Санкт-Петербурга, обстоятельства смерти сына которой в прошлом году расследовал Мегрелов. Хотя ни сам следователь, ни сотрудники полиции не нашли состава преступления и несколько экспертиз показали, что мужчина умер от отравления угарным газом из-за неисправности трубы, пожилая женщина настаивала, что ее сын был отравлен невесткой.