Вынесен приговор уроженке Кубани, вымогавшей у Тарзана два миллиона рублей

Уроженка Кубани Саввидас А. В. признана виновной в вымогательстве двух миллионов рублей у стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Приговором Таганского суда Москвы ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Два миллиона рублей у популярного артиста вымогали 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края. Они шантажировали его тем, что в случае, если он откажется платить, распространят в Сети порочащие его фото и видео.

Злоумышленниц задержали в одном из столичных ресторанов, где они назначили Тарзану встречу.

Позже суд арестовал на два месяца одну из них.

Как писал ранее «Ридус», в апреле следователи поставили точку в громком деле о краже крупной суммы денег и украшений у певицы Наташи Королевой. Установлено, что это дело напрямую связано с изменами ее мужа Сергея Глушко (Тарзана).

Наташа Королева и Тарзан. © ITAR-TASS

В ходе расследования была задержана 32-летняя Милана-Екатерина Н. Ее удалось задержать спустя несколько месяцев после того, как певица обратилась в полицию с заявлением о пропаже пяти миллионов рублей, трех тысяч евро и украшений.

Установлено, что обе посетительницы дома Королевой провели ночь с Глушко в сентябре прошлого года. Именно тогда пропали деньги и украшения. Позже у Глушко появилась еще одна любовница — актриса Ксения Чернова. Она показала откровенную переписку со стриптизером. По ее словам, их связь с Тарзаном длилась более полутора лет.