В Раде предположили, как Киев собирается шантажировать Москву

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука заставили депутата Верховной рады Рената Кузьмина предположить, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.

Ранее Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила у него наличие российского гражданства.

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «Россия 1»?" - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ридус», 12 октября Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Прокуратура ходатайствовала о заключении политика под стражу, однако Печерский суд Киева не поддержал позицию ведомства.

Виктор Медведчук. © Ирина Яковлева/ТАСС

Медведчук утверждает, что не причастен к тому, в чем его подозревают. Политик уверен, что суд принимает решения на основе указаний, поступающих из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в отношении Медведчука было возбуждено дело по статье «государственная измена». Следствие уверено, что политик незаконно передавал данные о полезных ископаемых в Крыму, секретную информацию о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины и причастен к вербовке украинцев с целью распространения через них «российской пропаганды» на территории Украины.

