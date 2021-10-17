Россияне впервые победили на чемпионате мира по DOTA-2

Впервые на чемпионате мира по DOTA-2 победу одержала российская команда Team Spirit.

В финале она взяла верх над командой из Китая PSG. LGD, которая до этого ни разу не проигрывала. Упорный поединок завершился со счетом 3:2.

В результате российские киберспортсмены завоевали 18 200 000 долларов, а представители Китая — 5,2 млн долларов.

Как отмечает «360», в состав Team Spirit входят россияне Ярослав Miposhka Найденов, Александр ORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Победа была одержана на решающей карте с комбинацией героев Lycan и Tiny, которая считается самой сильной.

За 10 лет это первая победа команды из СНГ на главном турнире по игре Dota 2. TI10 — это киберспортивный турнир с самым большим призовым фондом в истории, составляющим 40 миллионов долларов (2,8 млрд рублей).

Team Spirit © соцсети

В заключительный день соревнования количество зрителей превысило 1,5 миллиона человек на Twitch и свыше 500 тысяч на YouTube, сообщает телеканал.