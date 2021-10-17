Испытания в Грозном на право ношения крапового берета закончились дракой

В Грозном, куда российские инструкторы приехали принимать экзамены у бойцов чеченского спецназа, участвовавших в испытаниях на право ношения крапового берета, возник скандал.

После того как выяснилось, что соискателей высшей формы отличия спецназа подвозили на машинах во время марш-броска, произошла массовая драка, которую пришлось разгонять выстрелами из пистолета.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист КП Александр Коц, на одном из участков, где проходил марш-бросок, судьи-«краповики» зафиксировали, как чеченских участников бесцеремонно подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с правилами, установленными для всех.

В итоге судьи приняли решение о снятии с испытаний участников из Чечни, в результате чего произошла драка. В стороне не остались и рядовые бойцы, вставшие на сторону своих старших боевых товарищей.

Помимо подвоза на машине, судьи также обратили внимание и на другие ранее не учтенные при сдаче контрольных упражнений ошибки, в том числе при альп-штурме.



Конфликт продолжился на следующее утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону участников, нарушивших правила боевого братства. В знак протеста бойцы внутренних войск отказались выходить в краповом берете, который они получали потом и кровью, а не звонком откуда-то со стороны, пишет Александр Коц.