В полиции назвали еще одну версию гибели российских туристов в Албании
- 17 октября 2021, 20:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Хлор в гостиничном бассейне мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании.
Как сообщает Albanian Daily News со ссылкой на источник в полиции, россияне попросили разрешения поплавать в бассейне, который был закрыт.
По версии правоохранителей, чистивший бассейн работник мог переборщить с хлором, пишет издание.
Напомним, 15 октября в сауне отеля в албанской деревне Керрет были найдены тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31−58 лет. Жертвами стали Екатерина, Наталья и Сергей Буренковы, а также Никита Белоусов.
Изначально полиция рассматривала версию, согласно которой россияне находились в сауне дольше разрешенного времени и задохнулись.
Эксперты назвали версию с удушьем маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.
В посольстве РФ в Албании также обратили внимание, что измышления по поводу состояния наркотического или алкогольного опьянения погибших россиян не имеют никакого подтверждения, сообщает ТАСС.
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