В полиции назвали еще одну версию гибели российских туристов в Албании

Хлор в гостиничном бассейне мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании.

Как сообщает Albanian Daily News со ссылкой на источник в полиции, россияне попросили разрешения поплавать в бассейне, который был закрыт.

По версии правоохранителей, чистивший бассейн работник мог переборщить с хлором, пишет издание.

Напомним, 15 октября в сауне отеля в албанской деревне Керрет были найдены тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31−58 лет. Жертвами стали Екатерина, Наталья и Сергей Буренковы, а также Никита Белоусов.

Изначально полиция рассматривала версию, согласно которой россияне находились в сауне дольше разрешенного времени и задохнулись.

Сауна. © Pixabay

Эксперты назвали версию с удушьем маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.

В посольстве РФ в Албании также обратили внимание, что измышления по поводу состояния наркотического или алкогольного опьянения погибших россиян не имеют никакого подтверждения, сообщает ТАСС.