Космонавт заявил, что после съемок фильма на МКС нужно делать уборку

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) придется делать уборку после съемок фильма «Вызов», сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

Он также отметил, что на станции стало посвободнее.

«Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте», — приводит «РИА Новости слова космонавта, сказанные специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Он добавил, все вещи нужно будет разложить по местам. «Работы нам сегодня хватает», — подытожил он.

Напомним, утром 17 октября актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся на Землю с МКС, покинули спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Прибывшие на место спасатели помогли экипажу открыть люки и выбраться из космического аппарата. После выхода из него Пересильд, Шипенко и Новицкого усадили в специальные кресла. Их осмотрели медики.

Напомним, киноэкипаж отправился на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов». Пересильд и Шипенко пробыли на орбите 12 суток. На станции было отснято около 40 минут экранного времени. Пересильд сыграла врача, которая отправилась на орбиту, чтобы спасти космонавта.