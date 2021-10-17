«Погодная лихорадка»: москвичей ожидают резкие перепады температур
- 17 октября 2021, 16:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На следующей неделе в столице ожидается «погодная лихорадка»: в первые три дня температура воздуха опустится днем до +6 градусов и ниже, а с четверга начнет резко теплеть, и к выходным столбики термометров поднимутся до +14.
Такие температурные скачки будут сопровождаться перепадами атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец.
«В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — рассказал он в интервью «РИА Новости».
Синоптик отметил, что во вторник будет не выше плюс 1−6 и при этом кое-где вместе с небольшим дождем пойдет первый символический снег. В ночь на среду ударят легкие заморозки до нуля — минус 5, в результате чего на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица.
«Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля — плюс 5, а это стартовые показатели ноября», — добавил Тишковец.
По его словам, среда будет самыми холодными сутками на неделе, а дальше начнется температурный разворот. В четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч, однако температура днем повысится до плюс 7−12.
Тишковец также обратил внимание, что такие контрасты будут сопровождаться барической пилой — атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В конце недели потепление усилится: днем столбики термометров поднимутся до плюс 9−14, отметил метеоролог.
«Но и этот взрывной всплеск тепла будет недолгим. С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье», — подытожил он.
Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в начале следующей недели в столице будет прохладно. В понедельник температура понизится до плюс 5−10 градусов. Также в начале следующей недели прогнозируется небольшой дождь.
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