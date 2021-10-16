США планируют запустить в районе Тихого океана неизвестную ракету

В районе Тихого океана запланирован запуск неизвестной ракетной системы США.

Он должен быть произведен в период с 20 по 29 октября.

Как следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, ракету собираются запустить с полигона на острове Кадьяк у южного побережья Аляски в район американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Согласно указанным координатам, дальность полета составит около двух тысяч километров, сообщает «Интерфакс».

Известно, что Пентагон активно использует ракетный полигон на острове Кадьяк для тестирования вооружения, в том числе противоракетного. Он также предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Ранее «Ридус» писал о том, что директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов критически отозвался о результатах испытаний американской гиперзвуковой ракеты HAWC, которые были заявлены Пентагоном как «успешные».

Гиперзвуковое оружие © Wikipedia

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило 27 сентября, что в стране осуществлен успешный запуск прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. По данным агентства, в качестве топлива ракета использует смесь углеводородного горючего с воздухом, а скорость образца достигла 5 Махов (почти 6 тысяч километров в час).

Около месяца назад генеральный конструктор российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что разрабатываемые в странах Запада гиперзвуковые ракеты не смогут преодолеть российскую защиту из современных зенитных систем. Он напомнил, что любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается и замедляет движение.