От отравления метанолом в Екатеринбурге погибли 16 человек

В результате отравления спиртом с содержанием метанола в Екатеринбурге погибли 16 человек.

Как сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, незаконный розлив происходил на одном из рынков города.

«Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — рассказал Чукреев ТАСС.

Бутылки © flickr.com (CC BY ND 2.0)

Ранее сообщалось, что жертвами массового отравления поддельным алкоголем стали 35 жителей Оренбургской области.

Экспертиза выявила в анализах пострадавших и умерших метанол — яд, концентрация которого в некоторых случаях в 3−5 раз превышала смертельную дозу.



Следователи задержали 10 человек по уголовному делу о нелегальном производстве и сбыте алкоголя. В Орске правоохранители на складе изъяли около 1300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Напомним, правительство после трагедии в Иркутске в 2016 году, когда 78 человек умерли после отравления концентратом для ванн «Боярышник», запретило продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки. По делу об отравлении «Боярышником» семь обвиняемых получили до девяти лет тюрьмы.