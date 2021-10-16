От отравления метанолом в Екатеринбурге погибли 16 человек
- 16 октября 2021, 16:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате отравления спиртом с содержанием метанола в Екатеринбурге погибли 16 человек.
Как сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, незаконный розлив происходил на одном из рынков города.
«Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — рассказал Чукреев ТАСС.
Ранее сообщалось, что жертвами массового отравления поддельным алкоголем стали 35 жителей Оренбургской области.
Экспертиза выявила в анализах пострадавших и умерших метанол — яд, концентрация которого в некоторых случаях в 3−5 раз превышала смертельную дозу.
Следователи задержали 10 человек по уголовному делу о нелегальном производстве и сбыте алкоголя. В Орске правоохранители на складе изъяли около 1300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.
Напомним, правительство после трагедии в Иркутске в 2016 году, когда 78 человек умерли после отравления концентратом для ванн «Боярышник», запретило продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки. По делу об отравлении «Боярышником» семь обвиняемых получили до девяти лет тюрьмы.
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