Среди прошедших вакцинацию москвичей разыграют 10 квартир

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди тех жителей столицы, кто пройдет вакцинацию с 18 октября.

Он уточнил, что начиная с 27 октября, каждую среду будут разыгрываться две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течении пяти недель всем, кто сделает прививку», — приводит «360» слова градоначальника, сказанные им в эфире ТВЦ.

Участие в программе «Вакцина — ТВОЙ ключ к здоровью!» смогут принять москвичи старше 18 лет с московским полисом ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины или пройти ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом) с 18 октября по 21 ноября.

Затем надо будет зарегистрироваться в указанной программе и получить специальный код в пунктах вакцинации.

Вакцинация © pexels.com

Первый розыгрыш состоится 27 октября на телеканале «Москва 24». Розыгрыши будут проходить в прямом эфире, а выигрышные коды будут опубликованы на портале mos.ru.

В эфире ТВЦ Собянин также отметил, что нынешняя осенняя волна COVID-19 сложная. По его словам, у нее высокая динамика. «За последние недели мы видим прирост на 20−30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается», — цитирует его «РЕН ТВ».

За минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом, а в столице заболели 6712 горожан.

Ранее сообщалось, что столичная больница в Коммунарке переполнена. По словам информированного источника «Ридуса», в реанимации осталось одно место, и на него уже претендуют десятки человек. Займет его тот, кто будет быстрее: в больнице не отдают никому предпочтений, резервные койки доступны для всех. Правда, их не останется уже в ближайшие часы.