Звездами Michelin отмечены девять московских ресторанов
- 14 октября 2021, 21:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Москва стала первым городом СНГ, рестораны которого отметили звездами гастрономического путеводителя Michelin («Мишлен»).
Одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA.
По две звезды получили Artest Chef’s Table и Twins Garden.
Всего же тем или иным «знаком отличия» в гиде отмечены 69 столичных заведений.
Как отмечает ФАН, Россия стала 33-й страной в мире, где был выпущен Michelin, который называют «Красным гидом».
Ресторан может получить не больше трех звезд: одна указывает на высокое мастерство поваров, две свидетельствуют о том, что блюда здесь достойны того, чтобы ради них изменили маршрут путешествия, а три присваиваются тем заведениям, ради которых стоит специально отправиться в конкретный город.
Процесс отбора ресторанов и кафе для путеводителя строго засекречен — инспекторы посещают заведения анонимно. На основе их отчетов и составляется рейтинг.
Главными критериями оценки являются качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке.
Франция занимает первое место в мире по числу «трехзвездочных» ресторанов, а по всему миру существует около 130 таких заведений.
Ранее «Ридус» разбирался, чем обернется для России появление «мишленовских звезд» над столичными ресторанами. Опрошенные участники рынка уверены, что Москва полностью соответствует требованиям гида.
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