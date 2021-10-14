Звездами Michelin отмечены девять московских ресторанов

Москва стала первым городом СНГ, рестораны которого отметили звездами гастрономического путеводителя Michelin («Мишлен»).

Одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA.

По две звезды получили Artest Chef’s Table и Twins Garden.

Церемония вручения звезды Michelin © соцсети

Всего же тем или иным «знаком отличия» в гиде отмечены 69 столичных заведений.

Как отмечает ФАН, Россия стала 33-й страной в мире, где был выпущен Michelin, который называют «Красным гидом».

Ресторан может получить не больше трех звезд: одна указывает на высокое мастерство поваров, две свидетельствуют о том, что блюда здесь достойны того, чтобы ради них изменили маршрут путешествия, а три присваиваются тем заведениям, ради которых стоит специально отправиться в конкретный город.

Процесс отбора ресторанов и кафе для путеводителя строго засекречен — инспекторы посещают заведения анонимно. На основе их отчетов и составляется рейтинг.

Гвендаль Пулленек, глава Le Guide Michelin. 2021 год. AP/ТАСС

Главными критериями оценки являются качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке.

Франция занимает первое место в мире по числу «трехзвездочных» ресторанов, а по всему миру существует около 130 таких заведений.

Ранее «Ридус» разбирался, чем обернется для России появление «мишленовских звезд» над столичными ресторанами. Опрошенные участники рынка уверены, что Москва полностью соответствует требованиям гида.