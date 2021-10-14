Названы сроки проведения в Белоруссии референдума по новой конституции

В конце февраля 2022 года в Белоруссии будут вынесены на референдум поправки в конституцию страны.

Об этом заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

«В конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны», — цитирует ее «РИА Новости».

По ее словам, в ближайшее время «проект обновленной конституции будет вынесен на всенародное обсуждение». Она добавила, что проект еще дорабатывается.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что новый проект конституции Белоруссии свидетельствует о том, что президент страны Александр Лукашенко до конца своей жизни может сохранить эту должность. Этот документ, по данным издания, может также помешать оппозиционным политикам когда-либо занять пост главы государства.

Александр Лукашенко © MAXIM GUCHEK / BELTA POOL / POOL/ТАСС

Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко объявил, что не будет президентом при новой Конституции. Ее текст, на который он постоянно ссылается, пока еще разрабатывается. Однако Лукашенко уже считает, что оппозиция будет против принятия нового главного документа. По мнению действующего президента, его политические противники не хотят ослабления полномочий главы государства, потому что рассчитывают, придя к власти, получить «сильного президента».

Ранее Лукашенко, выступая на заседании белорусской Конституционной комиссии, прокомментировал возможность отмены смертной казни в стране. Он считает, что вопрос об отказе Белоруссии от высшей меры наказания нужно рассмотреть на отдельном референдуме. В то же время президент Белоруссии предположил, что большинство граждан выступят за ее сохранение.