СПЧ: международные премии не повод включать лауреатов в число иноагентов

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов.

Соответствующий законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах подготовили члены СПЧ Ева Меркачева и Леонид Никитинский.

«Мы с Леонидом (нам поручила профильная комиссия СПЧ под руководством Павла Гусева) представили законопроект о поправках в два документа об иноагентах (НКО и физлиц)», — сказала Меркачева в интервью «Интерфаксу».

Относительно иностранных денег в законопроекте отмечается, что «к денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы и искусства».

Меркачева и Никитинский также предложили предупреждать некоммерческие организации или физические лица до момента признания их иноагентами и предоставлять им три месяца для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований. «По истечении данного срока уполномоченный орган вправе включить некоммерческую организацию в указанный реестр», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в СПЧ предлагают предоставить физическим лицам, которые уже признаны иноагентами, не маркировать личную информацию — фотографии, посты о частной жизни, комментарии.

Меркачева напомнила, что в список иноагентов включены уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). «Круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй», — отметила собеседница агентства.

Как писал ранее «Ридус», Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира за 2021 год. Ее разделили филиппинская журналистка Мария Рессе и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Наградили их «за стремление защищать свободу слова и самовыражения как необходимое условие демократии и прочного мира».

Муратов признался, что не откажется от присужденной награды, даже если его признают иноагентом, и заявил, что намерен направить часть Нобелевской премии на лечение детей со СМА, а также на решение проблем журналистики.



После объявления имен лауреатов премии мира сторонники Алексея Навального засыпали критикой и Нобелевский комитет, и самого лауреата. По их мнению, Муратов должен был отказаться от премии в пользу Навального или Светланы Тихановской.