Правительство РФ пообещало семьям с детьми новые выплаты

Более 28 миллиардов рублей будет выделено российским правительством на дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет.

Еще шесть миллиардов рублей пойдут на выплаты многодетным семьям.

Выступая на заседании кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что в первой категории получателями новых выплат станут свыше 2,5 миллионов семей, а во второй — более 600 тысяч.

Глава правительства также отметил, что в стране наблюдается рост числа многодетных семей, в которых три ребенка и более.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей до конца ноября. Выплаты приурочены к годовщине запуска ледовой «Дороги жизни». Правительство планирует направить на эти цели около четырех миллиардов рублей.