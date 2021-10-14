Принят закон «Единой России» о запрете списания соцвыплат за долги

Внесенный «Единой Россией» законопроект, запрещающий изымать у россиян за долги социальные выплаты, назначенные президентом РФ, принят в первом чтении депутатами Госдумы.

С данной инициативой выступили члены фракции «Единой России» Сергей Неверов, Андрей Турчак, Андрей Исаев, Николай Журавлев и Ирина Святенко.

По словам Неверова, этот законопроект очень ждут люди.

Документ предусматривает введение запрета на списание банками в счет погашения задолженности по кредиту единовременных выплат, которые предоставляются гражданам в рамках мер социальной поддержки.

Кроме того, предлагается усилить защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам. Теперь нельзя будет взыскать за долги не только все соцвыплаты, осуществляемые на основании актов президента России и правительства, но и соцвыплаты беременным женщинам и малоимущим гражданам, говорится в Telegram-канале «Единой России».

Выплаты. © ТАСС / Алексей Павлишак

При этом граждане смогут добровольно направлять часть соцвыплат на погашение своих долгов. Но в том случае, если гражданин по какой-то причине передумал, в течение 14 дней он может обратиться в банк с просьбой вернуть списанные средства, и кредитная организация обязана в течение трех дней вернуть эти деньги.

Ранее Счетная палата предложила ежегодно выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Расходы федерального бюджета на данную меру поддержки могут составить около 60 миллиардов рублей.