В Норвегии мужчина убил и ранил из лука несколько человек
- 13 октября 2021, 22:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В норвежском городе Конгсберг мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил и ранил несколько человек.
Трагедия произошла примерно в 80 километрах от Осло.
Подозреваемый в преступлении задержан, сообщает газета VG со ссылкой на полицию.
«Есть несколько раненых, а также несколько погибших в результате этих событий», — цитирует издание главу юго-восточного полицейского округа Эйвинда Ааса.
Информация о стрелке не сообщается, известно только, что он действовал в одиночку.
Отмечается, что нападавшего удалось задержать не сразу, поскольку он пытался скрыться в разных местах.
В настоящий момент пострадавшим оказывается помощь.
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