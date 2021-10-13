В Норвегии мужчина убил и ранил из лука несколько человек

В норвежском городе Конгсберг мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил и ранил несколько человек.

Трагедия произошла примерно в 80 километрах от Осло.

Подозреваемый в преступлении задержан, сообщает газета VG со ссылкой на полицию.

«Есть несколько раненых, а также несколько погибших в результате этих событий», — цитирует издание главу юго-восточного полицейского округа Эйвинда Ааса.

Место происшествия © соцсети

Информация о стрелке не сообщается, известно только, что он действовал в одиночку.

Отмечается, что нападавшего удалось задержать не сразу, поскольку он пытался скрыться в разных местах.

В настоящий момент пострадавшим оказывается помощь.