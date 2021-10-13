Госдума рассмотрит законопроект «Единой России» о страховании волонтеров

«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект об обязательном страховании волонтеров. Об этом сообщил председатель Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

«Документ уже готов. Он будет внесен в осеннюю сессию», — приводит слова Метелева пресс-служба «Единой России».

По его словам, члены думского комитета по молодежной политике также планируют заняться вопросами трудоустройства выпускников вузов, детских домов и людей, имеющих инвалидность.

Надо посмотреть, что мешает школьникам работать, получать опыт и определяться с профессией. Сегодня работодателю сложно принять на работу подростка, — отметил Метелев.

Парламентарий заверил, что в своей работе комитет намерен сотрудничать с некоммерческими организациями, молодежным парламентом, региональными комитетами заксобраний по молодежной политике и членами Общественной палаты РФ.

«Эту широкую сеть партнерств нужно выстроить, чтобы получать обратную связь от регионов по поводу проблем и предложений», — заключил Артем Метелев.

Инициативу об обязательном страховании волонтеров озвучил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время рабочей поездки в Краснодарский край.