«Лидеры России» и выпускники РАНХиГС вошли в руководство Госдумы

16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» заняли руководящие должности в комитетах Госдумы VIII созыва. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Один был избран председателем комитета, 15 — заместителями глав комитетов», — заявил Комиссаров.



Кроме того, в органы управления нижней палаты парламента вошли 13 участников программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Так, Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов назначен заместителем председателя Госдумы.

Эти показатели только подчеркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников программы кадрового резерва и победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей, — обратил внимание Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что почти половина российских глав регионов — 42 губернатора — тоже являются выпускниками кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.

«Неспроста программу кадрового резерва называют «школой губернаторов». Мы всегда рады успехам наших участников. Сегодняшние назначения в Госдуме — еще один повод для гордости», — заключил Комиссаров.

По мнению руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьи Кислицыной, новые депутаты из числа слушателей «школы губернаторов» и победителей главных кадровых конкурсов страны смогут со временем «увеличить доверие граждан к нижней палате парламента».

«Это законодатели нового типа. Они стремятся реализовать свои предвыборные обещания и остаются неравнодушными к проблемам своих избирателей», — уверена госпожа Кислицына.

Она добавила, что управленческие посты в Госдуме также достались 18 участникам всероссийской благотворительной акции «МыВместе».

АНО «Россия — страна возможностей», на платформе которой проводятся конкурсы «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика», была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

