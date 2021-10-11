Беспилотный поезд представили в Германии

Автоматизированный беспилотный поезд, не имеющий аналогов в мире, был представлен немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn и компанией Siemens.

Как сообщают европейские СМИ, он будет интегрирован в уже существующую железнодорожную систему Гамбурга. Начиная с декабря, четыре таких поезда будут перевозить пассажиров в этом городе на севере Германии.

Данный проект Siemens и Deutsche Bahn представляет собой часть программы по модернизации городской железнодорожной системы Гамбурга, которая оценивается в 60 млн евро.

Такие поезда позволят значительно улучшить пунктуальность и сэкономить более 30% энергии, приводит «Интерфакс» слова гендиректора Siemens Роланда Буша.

В свою очередь глава Deutsche Bahn Ричард Лутц заявил, что автоматизированные поезда являются более надежными.

Уточняется, что речь идет о первых поездах такого типа в мире, так как в Гамбурге составы будут двигаться по уже существующим железнодорожным путям.

Также отмечается, что в Европе беспилотные составы работают, например, в Париже, но лишь в метро на определенных линиях. Кроме того, подобные поезда обслуживают короткие маршруты в ряде аэропортов, но они двигаются по специальным рельсам.

Ранее «Ридус» писал о том, что беспилотный пассажирский электропоезд приступил 24 января к выполнению регулярных рейсов в Японии. Электричка будет обслуживать пассажиров крупного города Фукуока на острове Кюсю. Маршрут пролегает по обычной железной дороге. Поезд способен самостоятельно останавливаться на запрещающий сигнал семафора на переездах.

В конце прошлого лета в России испытали беспилотный электропоезд «Ласточка» на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке под Москвой. Он оснащен оборудованием для позиционирования положения, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути.