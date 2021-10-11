В РПЦ призвали придать «плоду человека» правовой статус

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил ввести в законодательство понятие «плод человека» для определения эмбриона в утробе матери.

По его мнению, это необходимо, чтобы защитить еще не рожденного ребенка с момента зачатия, а также предоставить родителям возможность похоронить плод в случае выкидыша.

Согласно существующим сейчас правилам, мертворожденные дети до 22 недель беременности и весящие менее 500 граммов не выдаются родителям, а утилизируются как биологические отходы класса «Б», пояснил Лукьянов.

«22 недели — это условность, а не граница. Нет такого ни в медицине, ни в праве, чтобы критериями живорождения являлись рост и вес», — цитирует иерея «МК».

По его словам, в этом нет логического основания, поскольку человек является человеком в силу происхождения от родителей, а не в силу роста и веса.

Лукьянов подчеркнул, что ребенку необходимо придать официальный правовой статус на внутриутробной стадии развития.

Он напомнил, что в мае этого года РПЦ одобрила документ о неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия. Его можно найти на сайте Московской Патриархии.

Ранее РПЦ выступила против выплаты маткапитала для детей от суррогатных матерей.

