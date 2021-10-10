Собчак окажет поддержку семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, накануне попавшая в Сочи в автомобильную аварию, пообещала помочь семьям погибших и пострадавшим в ДТП.

Ее директор Кирилл Суханов рассказал «Подъёму», что поддержка будет оказана и виновнику аварии — водителю «Майбаха», в котором находилась Собчак. По словам Суханова, ему помогут с адвокатом.

«У нас команда этим занимается. Безусловно, все будет реализовано. Я просто не знаю, с кем уже связались, с кем еще нет, но точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь, и будет оказана поддержка», — уточнил он в беседе с изданием.

Суханов также отметил, что после ДТП позвонил организаторам мероприятия, в котором участвовала Собчак, и попросил вызвать скорую.

«Я отправил локацию, попросил вызвать скорую. Организаторы вызвали скорую, и скорая на мой телефон уже звонила, что подъехала на место. В этот момент мы двигались в аэропорт. Организаторы отправили за нами машину. Мы пересели в нее и уехали», — рассказал директор телеведущей.

Он добавил, что в момент ДТП Ксения на какое-то время потеряла сознание, поскольку удар пришелся на ту сторону, где она сидела. «У нее сотрясение мозга. У меня вывих ноги и есть трещина в ребре», — уточнил он.

Согласно видеозаписи, опубликованной газетой «Известия», Собчак зашла в сочинский аэропорт спустя ровно 40 минут после смертельного ДТП, в котором погибла пассажирка автомобиля Volkswagen.

В беседе с РЕН ТВ Суханов заверил, что Собчак и ее сопровождающие «не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили».



Как писал «Ридус», ДТП произошло около 21:00 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Прокуратура Краснодарского края поставила расследование на контроль.

В отношении водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину он признал. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Собчак прокомментировала случившуюся трагедию только на следующий день. До этого в Instagram вышла ее публикация о том, что нужно делать, чтобы быть счастливой.