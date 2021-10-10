Полицейские вернули жителю Канзаса потерянный более полувека назад кошелек

Полиция американского штата Канзас нашла владельца самодельного бумажника, который был потерян еще в начале 1970-х годов.

Как сообщается на странице департамента полиции города Грейт-Бенд в Facebook, найденный кошелек принес в участок один из местных жителей.

В бумажнике находились карточка социального страхования и водительское удостоверение, срок действия которого истек в 1974 году.

Полицейские связались с владельцем, который сейчас проживает в городе Лоренс на северо-востоке США. Тот рассказал, что сделал кошелек сам и потерял его в начале 1970-х годов, говорится в сообщении.

Правоохранители признались, что эта чудесная история заставила их улыбнуться. «Не каждый день у нас случаются такие забавные события, как это», — признались они.

Уточняется, что бумажник нашли в театре «Крест», расположенном в центре города Сакраменто, штат Калифорния.

Ранее «Ридус» писал о том, что британец Райан Сеймур потерял свой кошелек, когда выпивал в пабе еще 20 лет назад, но совсем недавно он снова увидел его и не поверил своим глазам. Кошелек британца был найден неизвестным человеком, который передал его в полицию.