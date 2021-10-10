Авиакомпания British Airways отказалась от обращения «Дамы и господа!»

На борту самолетов British Airways больше не будут обращаться к пассажирам со словами «Дамы и господа!».

Такое решение было принято руководством британской авиакомпании в пользу гендерно-нейтральных приветствий.

Отныне пилоты и бортпроводники British Airways должны будут следовать новым инструкциям, согласно которым не следует использовать обращение «Дамы и господа!».

Таким способом авиакомпания намерена признать более широкие социальные нормы и помочь детям почувствовать свою принадлежность к обществу, пишет Daily Mail.

«Мы отмечаем разнообразие и инклюзивность, а также стремимся к тому, чтобы все наши клиенты чувствовали себя желанными гостями, путешествуя с нами», — цитирует издание представителей авиаперевозчика.

Пассажиры в самолете. © pixabay.com

Как отмечает ФАН, к использованию гендерно-нейтральных приветствий ранее прибегли такие крупные авиакомпании, как Air Canada и EasyJet. Такую же политику избрали и в Japan Airlines, объяснив это желанием создать позитивную атмосферу и уважительное отношение ко всем пассажирам.

В июле немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о намерении отказаться от приветствия «Дамы и господа!» на борту своих лайнеров. Вместо этого приветствия Lufthansa, а также авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, входящие с ней в одну группу, будут использовать гендерно-нейтральный язык.