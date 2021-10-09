Американский ученый выдвинул сенсационную теорию о происхождении COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 мог эволюционировать в теле китайского шахтера, который был инфицирован родственным вирусом в 2012 году.

Такую сенсационную теорию выдвинул исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

Он считает, что вирус может эволюционировать и переживать «много сотен мутаций», если долго находится в теле одного человека. В данном случае, по его словам, десятилетия уместились примерно в шесть месяцев.

«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — цитирует специалиста Telegraph.

По данным издания, в 2012 году у шести шахтеров, которые очищали шахту в китайской провинции Юньнань от помета летучих мышей, обнаружили болезнь, похожую на пневмонию. В результате трое пациентов умерли, а еще трое проходили лечение до полугода.

Учёные и коронавирус © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Через год после инцидента ученые обнаружили в том же месте коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19. Как пишет газета, образцы вируса, инфицировавшего шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где и была зафиксирована первая вспышка COVID-19.

Ранее «Ридус» писал о том, что член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором он призывает отказаться от идеи, что рынок морепродуктов стал местом происхождения коронавируса вируса. По сего словам, на данный момент накоплено достаточно доказательств, что вирус распространился из Уханьского института вирусологии в результате какого-то инцидента.

Тем временем, Китай категорически отказался работать с ВОЗ над второй фазой изучения происхождения коронавируса. В КНР заявили, что предложенные в исследовании формулировки «не уважают науку и здравый смысл».