Подозреваемым в избиении пассажира московского метро предъявлено обвинение

Собрав необходимые доказательства по уголовному делу о нападении на 25-летнего Романа Ковалева в московском метро, Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение трем фигурантам — Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову.

Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти».

Следствием было установлено, что 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда московского метро, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали им насильственными действиями. Когда же находившийся рядом молодой человек сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия, Ханмагомедов и Мусалаев стали его избивать, в том числе нанося ему удары ногами по голове.

Тем временем Залибеков кричал другим пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его ждет такая же участь.

Учинив расправу, соучастники преступления попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции метро. При этом один из нападавших предпринял попытку причинить телесные повреждения правоохранителям лезвием канцелярского ножа, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика, сообщается на сайте СК.

Напомним, 4 октября между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена трое дагестанцев жестоко избили мужчину, который, по рассказам свидетелей, заступился за девушку. Как отметил избитый Роман Ковалев, мужчины вели себя по-хамски, ругались.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага» за храбрость, которую он проявил в опасной ситуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что те, кто избил Романа Ковалева, — «подонки, хулиганы, и неважно, какой они национальности». По его словам, отрадно, что они были оперативно задержаны сотрудниками правопорядка.

Руководитель аппарата Совета муфтиев России Рушан Аббясов в беседе с «Ридусом» охарактеризовал поведение нападавших как «греховный, богомерзкий поступок».

Мэр Москвы Сергей Собянин лично навестил находящегося в больнице Романа Ковалева и распорядился, чтобы руководство метрополитена выделило пострадавшему два миллиона рублей.