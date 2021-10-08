Сотрудников посольства США заподозрили в краже рюкзака у москвича

Троих сотрудников американского посольства в Москве подозревают в краже рюкзака у столичного психолога.

В связи с этим МИД РФ направил в адрес посольства США ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с этих сотрудников.

В случае отказа они должны будут незамедлительно покинуть территорию РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ © Агентство «Москва»

Ранее появилась информация о том, что работающих в посольстве военнослужащих морской пехоты США в возрасте от 21 до 26 лет заподозрили в краже рюкзака у детского психолога в одном из столичных баров. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Нанесенный ущерб был оценен в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы, которые сняли с банковской карты мужчины 170 тысяч рублей, а также оформили на него кредит на 100 тысяч рублей, приговорили к условным срокам и штрафу.