Ученые установили положительное воздействие арахиса на мозг

В результате проведенного испанскими учеными исследования выяснилось, что ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

В группу испытуемых входили 63 человека в возрасте от 19 до 33 лет, которым в рамках исследования ежедневно давали порцию арахиса.

При помощи широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, ученые установили у добровольцев улучшение когнитивных функций и реакции на стресс.

Такой эффект специалисты связали с воздействием на мозг биологически активных соединений — ресвератрола и р-кумаровой кислоты, пишет журнал Clinical Nutrition.

Автор исследования Сара Уртадо объяснила, что такие пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг.

Как отмечает газета «Известия», в октябре 2019 года, Роспотребнадзор включил в список самых полезных орехов кешью, лесной орех, грецкие орехи, а также кедровые орешки и миндаль. Отмечалось, что орехи хорошо накапливают радионуклиды и пестициды (ДДТ, гексахлорциклогексан), а также афлотаксин В1.

Ранее ученые из университета Британской Колумбии (Канада) нашли способ эффективно снизить риск появления аллергических реакций на арахис у детей. Метод заключается в постепенном увеличении количества арахиса или продуктов из арахиса в рационе ребенка. Это называется пероральной иммунотерапией. Даже если у ребенка уже есть аллергия на арахис, регулярное воздействие небольшой дозы аллергена может значительно уменьшить вероятность появления острой и опасной реакции на продукт.