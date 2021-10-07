Эксперты Microsoft назвали Россию причастной к 58% кибератак в мире

Согласно докладу компании Microsoft по кибербезопасности, более половины всех кибератак в мире приходится на Россию.

Изучив период с июля 2020 года по 30 июня 2021-го, аналитики пришли к выводу, что Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государств кибератак.

Как отмечает Associated Press, подсчеты проводились на основе собственных данных Microsoft о кибератаках в мире.

Авторы доклада утверждают, что основными целями хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры в США, на Украине, в Великобритании и европейских странах-членах НАТО.

По данным Microsoft, второе место по количеству кибератак занимает Северная Корея. Доля ее кибератак выросла примерно с 11% до 23%. В то же время доля кибератак, связанных с Китаем, сократилась с 12% до 8%. При этом степень их успешности достигла 44%, считают специалисты компании.

В докладе также указано, что за тот же период 2019—2020 года на Россию приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.

Примечательно, что Microsoft, работающая в тесном контакте с федеральными ведомствами США, не раскрыла данные о хакерской активности, осуществляемой при поддержке американских властей, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в России появится сервис для поиска киберпреступников. Его предложат правоохранительным органам и службам безопасности коммерческих компаний. Для анализа информации платформа будет использовать данные из открытых источников.