Эксперты Microsoft назвали Россию причастной к 58% кибератак в мире
- 07 октября 2021, 19:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Согласно докладу компании Microsoft по кибербезопасности, более половины всех кибератак в мире приходится на Россию.
Изучив период с июля 2020 года по 30 июня 2021-го, аналитики пришли к выводу, что Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государств кибератак.
Как отмечает Associated Press, подсчеты проводились на основе собственных данных Microsoft о кибератаках в мире.
Авторы доклада утверждают, что основными целями хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры в США, на Украине, в Великобритании и европейских странах-членах НАТО.
По данным Microsoft, второе место по количеству кибератак занимает Северная Корея. Доля ее кибератак выросла примерно с 11% до 23%. В то же время доля кибератак, связанных с Китаем, сократилась с 12% до 8%. При этом степень их успешности достигла 44%, считают специалисты компании.
В докладе также указано, что за тот же период 2019—2020 года на Россию приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.
Примечательно, что Microsoft, работающая в тесном контакте с федеральными ведомствами США, не раскрыла данные о хакерской активности, осуществляемой при поддержке американских властей, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что в России появится сервис для поиска киберпреступников. Его предложат правоохранительным органам и службам безопасности коммерческих компаний. Для анализа информации платформа будет использовать данные из открытых источников.
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