Российские IT-компании и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками в Сети

Российские IT-компании, медиахолдинги и СМИ подписали меморандум о создании безопасной информационной среды и борьбе с фейками в Сети.

В документе фигурируют подписи представителей «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»), «Известий» и прочих организаций. Участники соглашения договорились выработать единые правила верификации и маркировки фейков.

Сейчас интернет — главный источник информации. При этом количество фейковых новостей и фейковой информации, которая вводит людей в заблуждение, только растет. Нам, как интернет-бизнесу, важно, чтобы доверие человека к интернет-среде и доверие к интернет-бизнесу сохранялось, поэтому борьба с недостоверной информацией, борьба с искажающими фактами для нас очень важна, — заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС Первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер считает, что самой благодатной средой для распространения фейков являются «школьные и детсадовские чаты». Происходящее в таких чатах вызывает у господина Цыпера ужас. Он сам в этом признался, будучи на пресс-конференции вместе с Владимиром Габриеляном.

«Наша главная задача научить тех самых пользователей, тех самых мамочек, которые приводят своих детей в школы, анализировать информацию, знать, где и как ее можно проверить, то есть фактически образовательная миссия по проверке и верификации и, соотвественно, использованию и дальнейшему распространению информации», — объявил Андрей Цыпер.



Позитивно оценил инициативу по созданию безопасной информационной среды и борьбе с фейками в интернете акционер деловой газеты «Ведомости», глава медиа-холдинга «ФедералПресс» и председатель попечительского совета Фонда развития медиа коммуникаций и информационного общества Иван Еремин.

Чем более активно «цеховое» сообщество в вопросах самоорганизации, тем больше шанс, что этими вопросами будут заниматься профессионалы и компетентные люди, а не популисты, которые зачастую не понимают специфики отраслевых процессов. Для нас, как представителей отрасли классических СМИ, очень важно, что подобные инициативы возвращают СМИ былой статус социально-значимых институтов производства достоверной информацией, - рассказал «Ридусу» Еремин.

По его словам, технологические прогресс в информационной сфере и бурный расцвет социальных сетей, позиционирующих себя как «новых медиа» приводит к размыванию понятия «средства массовой информации» и стандартов работы с информацией. Но, в отличие от блогеров, классические медиа ответственно подходят к процессу сбора и проверки фактуры.

