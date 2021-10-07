ВОЗ дала определение постковидному состоянию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила симптомы, определяющие постковидное состояние.

В их число входят утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни. Их продолжительность составляет не менее двух месяцев.

Поскольку определения постковидного состояния варьируются, 17 экспертов рабочей группы ВОЗ провели консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации, чтобы найти консенсус.

В итоге они остановились на таком определении: «Постковидное состояние наступает у людей с историей вероятного или подтвержденного заражения SARS-CoV-2 обычно через три месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся по меньшей мере два месяца и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами».

Эксперты уточнили, что симптомы могут проявляться вновь после выздоровления или же сохраняться после первоначального заболевания. Кроме того, со временем они могут меняться, ослабевать и усиливаться, а также исчезать и появляться вновь.

Отмечается, что большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни, однако часть переболевших жалуются на здоровье. Точная пропорция тех и других неизвестна. Но, согласно результатам исследований, примерно 10-20% пациентов, которые перенесли коронавирус, сталкиваются с проявлением симптомов на протяжении недель и месяцев после острого заболевания коронавирусом, приводит ТАСС данные информационного бюллетеня ВОЗ.

Как сообщал «Ридус», необычный симптом проявился у москвички после перенесенного COVID-19: у женщины поменялся цвет волос. С похожей ситуацией столкнулась жительница Санкт-Петербурга.

По словам профессора Российской медицинской академии последипломного образования трихолога Юлии Галлямовой, зачастую постковидные симптомы сигнализируют о том, что воспаление в организме продолжается.

Ранее в разных странах мира начали появляться жалобы от людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа, которые рассказывали о сильнейшем облысении после болезни. В России количество обращений к трихологам (врачам, занимающимся проблемой выпадения волос) за время пандемии выросло примерно на 30%.