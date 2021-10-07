«Единая Россия» обменяет зеленые яблоки на батарейки в регионах

Партия «Единая Россия» запустила в регионах экологическую акцию по сбору использованных батареек. Контейнеры для отслуживших свое элементов питания уже установлены в Туле, Астрахани, Краснодаре, Мурманске, Рязани, Брянске, Ростове и Казани. Каждый человек, который сдаст батарейки, получит зеленое яблоко с наклейкой «Да!».

«Особенно приятно, что участие в экологической акции принимает и социально ответственный бизнес. В Ростове пункты сбора батареек в своих офисах разместит региональная оптово-розничная компания. Думаю, можно ожидать, что количество регионов, желающих поддержать акцию, еще увеличится», — сказал сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России» депутат Госдумы Сергей Боярский.

Все собранные батарейки будут отправлены на переработку в Челябинск, заявила президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Александра Феоктистова.

В прошлом году к акции по сбору батареек удалось привлечь жителей 41 региона, передает РАПСИ.

