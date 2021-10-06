Доктор Каабак: невакцинированным людям надо отказывать в пересадке органов

Российской системе здравоохранения стоит присмотреться к опыту штата Колорадо в США, где приняли решение отказывать в трансплантации органов пациентам, не прошедшим вакцинацию против коронавируса. Люди, которые готовятся к пересадке печени, почки и других органов, нуждаются в прививке больше, чем кто-либо другой. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» профессор-трансплантолог Михаил Каабак.

«Я считаю правильной политику властей Колорадо. Люди, нуждающиеся в трансплантации органов, очень тяжело переносят коронавирус. Около 30% пациентов в случае заражения умирают. Другие рискуют потерять органы. Если для пациента, которому пересадили почку, потерять орган не смертельно, то у пациента, который потерял, скажем, печень, риск умереть довольно серьезен. Все это указывает на крайне высокую важность вакцинации пациентов против коронавируса», — заявил Михаил Каабак.

Ранее представитель службы здравоохранения Колорадо Дэн Уивер сказал в беседе с Washington Post, что невакцинированный реципиент органов может заразиться коронавирусом и от донора.



Михаил Каабак один из немногих в России трансплантологов, которые делают операции детям весом меньше девяти килограммов. В мае 2021 года он уволился из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. Подробнее об этом можно узнать здесь.