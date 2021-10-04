В Петербурге мужчина избил и похитил женщину, не захотевшую встречаться

Полицейские задержали мужчину, который в Петербурге избил женщину, отказавшуюся продолжить знакомство, и силой увез ее на своей машине.

Утром 4 октября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома № 4 по Пейзажной улице неизвестный напал на женщину, избил ее, силой посадил в свою машину и увез.

Как сообщили «РИА Новости» в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, месяц назад потерпевшая 1969 года рождения познакомилась в интернете с 40-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

«После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение», — рассказал собеседник агентства.

Около АЗС на Приморском шоссе женщина сумела выбраться из автомобиля, заперлась в туалете автозаправочной станции и попросила персонал вызвать полицию. Злоумышленник скрылся, но его удалось задержать вместе с подельником.

Пострадавшую госпитализировали с переломами носа и руки.