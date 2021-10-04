В двух столичных МФЦ открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
- 04 октября 2021, 16:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Всего десять минут потребуется, чтобы получить результаты экспресс-тестирования на COVID-19, которое уже проводится в двух московских МФЦ.
Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, эти пункты открыты в порядке эксперимента.
«И в ближайшие недели введем в порядка десяти-двадцати МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование. Дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому, сделаем его на этой стадии бесплатно», — приводит «РИА Новости» слова градоначальника, сказанные им на координационном совете по борьбе с коронавирусом.
Он также отметил, что экспресс-тесты показывают высокую точность даже по сравнению с классическими ПЦР.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве полностью привились от COVID-19 свыше 80% работников сфер образования и здравоохранения. Среди представителей других отраслей, непосредственно работающих с горожанами, полный курс вакцинации прошли 67% работников, 73% привились первым компонентом вакцины, уточнил он.
Мэр добавил, что вакцинацию населения можно ускорить, если вновь провести розыгрыш призов для людей, получивших укол. Собянин напомнил, что власти Москвы проводили лотереи, в которых победители могли получить автомобили и квартиры.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране отменяются все массовые мероприятия. В ведомстве уточнили ее слова, пояснив, что новые ограничения никто не вводит, а вся ответственность за дополнительные меры лежит на властях регионов.
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