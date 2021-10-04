Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова еще на три месяца
- 04 октября 2021, 15:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По ходатайству следствия Мосгорсуд продлил на три месяца арест журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
«Срок содержания под стражей в отношении Сафронова продлен до 7 января 2022 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.
Таким образом, общий срок пребывания Сафронова под арестом составит полтора года.
Поскольку материалы уголовного дела о госизмене засекречены, заседание прошло в закрытом режиме, отмечает агентство.
Напомним, Сафронов, до сих пор сохранивший должность советника главы «Роскосмоса», был задержан 7 июля 2020 года и арестован по решению суда.
Следствие считает, что журналист был завербован представителем чешской спецслужбы в 2012 году, а в 2017-м передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями ВС РФ на Ближнем Востоке. По мнению следствия, эти секретные сведения были предназначены для США.
Сафронов не признает свою вину. Он убежден, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.
Между тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не имеет отношения к его журналистской деятельности.
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