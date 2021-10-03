В РПЛ рассказали об инциденте, произошедшем с фанатом «Спартака» в Грозном
- 03 октября 2021, 22:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На матче «Ахмат» — «Спартак» в Грозном произошел инцидент с участием болельщика московской команды.
Как рассказал директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, фанат красно-белых находился в неадекватном состоянии: оскорблял людей на национальной почве и пытался избить медиков, которые оказывали ему помощь.
Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в перерыве матча двое болельщиков «Спартака» были избиты в подтрибунном помещении людьми, одетыми в черную форму. Было опубликовано видео, запечатлевшее инцидент.
Позднее в футбольном клубе «Спартак» сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Мейтин объяснил, что к болельщику, который то ли был пьян, то ли находился под действием наркотиков, была направлена бригада скорой помощи. Медиков он оттолкнул.
«Сотрудники в форме оцепили болельщика, которому помощь оказывали медики. Никто никого не избивал. Я там находился, видел это. Жизни болельщика ничего не угрожает, он только требует выпить. У него состояние белой горячки. На него составлен протокол», — рассказал Мейтин в интервью «РИА Новости».
Сама игра закончилась победой москвичей со счетом 1:0.
Как писал ранее «Ридус», болельщица футбольного клуба «Краснодар» инвалид-колясочник Татьяна Шкиря обвинила Геннадия Щербину, отвечающего в клубе за работу с болельщиками с ограниченными возможностями, в хамстве и рукоприкладстве.
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